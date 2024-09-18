تشافي هيرنانديز منزعج من بيدري ويتهم النادي

تحدّث بيدري عن التحسّن في مستويات اللياقة البدنية لبرشلونة

في وقت سابق من هذا الشهر، تحدّث بيدري عن التحسّن في مستويات اللياقة البدنية لفريق برشلونة منذ وصول المدرب الالماني هانزي فليك.

وأعرب اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً عن اعتقاده بأنه وزملاءه في الفريق أكثر لياقة تحت قيادة فليك، وكان المشجعون سعداء لسماع ذلك، فيما انزعج شخص واحد من هذا الحديث.

فقد ذكرت تقارير صحفيّة، أنه تم أخذ هذه التعليقات بشكل شخصي من قبل تشافي هيرنانديز، الذي فوجئ بتصريحات بيدري، واعتبرها "غير عادلة".

وبشكل عام، من المفهوم أن تشافي قد تأذى من الرواية التي خرجت من برشلونة منذ تعيين فليك، ويعتقد هو والمحيطون به أن هناك حملة تم إطلاقها من داخل النادي، وأنّ ما يحاول البعض في برشلونة فعله هو تشويه سمعته، وكذلك مسيرته كمدرب رئيسي للفريق الأول.







