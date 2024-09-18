فيديو - هل ينضم الموهبة المكسيكية الصاعدة الى برشلونة؟

يواصل نادي برشلونة اهتمامه بمتابعة اللاعبين الشباب

يواصل نادي برشلونة اهتمامه بمتابعة اللاعبين الشباب الذين يمكن إضافتهم إلى أكاديمية لا ماسيا من مختلف أنحاء العالم، وقد ضم العديد من المواهب ذات التصنيف العالي في السنوات الأخيرة، ويبدو أنّ موهبة جديدة ستصل إلى النادي الكاتالوني.

فقد ذكرت وسائل اعلام محلية، أنّ برشلونة مهتم باعطاء فرصة لجيلبرتو مورا، الذي يلعب حالياً لنادي Xolos de Tijuana، بعد أن أصبح اللاعب البالغ من العمر 15 عاماً، أصغر هداف على الإطلاق في تاريخ الدوري المكسيكي.

ووفقاً للتقرير، عرض البارشا على مورا فرصة إجراء تجربة في النادي، وسيسمح له ذلك بالتعرف على مرافق التدريب، والمشاركة في حصص مع اللاعبين.











