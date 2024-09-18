رحيل توتو سكيلاتشي

يتذكره الجميع لمآثره في كأس العالم 1990 في إيطاليا

توفي لاعب كرة القدم الشهير توتو سكيلاتشي، الذي لعب لميسينا ويوفنتوس وإنتر وجوبيلو إيواتا، والذي يتذكره الجميع لمآثره في كأس العالم 1990 في إيطاليا، اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 59 عاماً، بعد فشله في التغلب على المرض.

وبدا أن المهاجم الإيطالي يستجيب للعلاج الطبي في الأيام الأخيرة، لدرجة أن الصحافة في بلاده أبلغت عن تحسن طفيف ولكن ثابت.

الا ان صحة سكيلاتشي ساءت في الساعات الأخيرة، وأشار تقرير صادر عن المستشفى إلى أن المهاجم السابق عانى من "عدم انتظام ضربات القلب الأذيني، فبدأ العلاج الدوائي الذي أدى إلى استقرار معدل ضربات القلب، ولكن ليس لوقت طويل".









