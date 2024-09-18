مراسل الجديد: الطيران الحربي شنّ غارة استهدفت بلدة ميس الجبل

حزب الله: شنينا هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على مرابض مدفعية العدو في بيت ‏هلل مستهدفة أماكن تموضع وإستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة‏