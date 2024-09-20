الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية

أوضح الحكم التشيلياني كارلوس شانديا سبب قراره بعدم منح ليونيل ميسي بطاقة صفراء، كانت ستجعله يغيب عن نهائي كوبا أميركا 2007.

نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية، لكن الغريب أن تعود قصة عمرها 17 عاماً إلى الأضواء، حيث كشف الحكم التشيليياني كارلوس شانديا، الذي يعمل الآن في السياسة، أنه اختار عدم إظهار بطاقة صفراء واضحة لميسي ضد المكسيك في نصف نهائي كوبا أميركا 2007.

وأدى هذا القرار الى عدم إيقاف ميسي في المباراة النهائية، التي خسرتها الأرجنتين (0-3) أمام البرازيل، وقال تشانديا إنه طلب من ميسي قميصه مقابل عدم منحه البطاقة، وادعى أنّ مقايضته مع النجم الأرجنتيني كلفته أيضاً فرصة التحكيم في نهائي كوبا أميركا في ذلك العام.

واعترف حكم نصف النهائي أنّه في الوقت البدل عن الضائع، لمس ميسي الكرة بيده، فصارحه أنّه يجب أن يمنحه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، لكنه كان مستعداً لتجاهل الأمر لو قبل النجم الأرجنتيني بمنحه قميصه، فوافق وأراد خلعه على أرض الملعب، لكنه أنّه سينتظره في غرفة خلع الملابس، وهذا ما حصل.







