الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه
A-
A+

كرة القدم

2024-09-20 | 04:00
الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية

أوضح الحكم التشيلياني كارلوس شانديا سبب قراره بعدم منح ليونيل ميسي بطاقة صفراء، كانت ستجعله يغيب عن نهائي كوبا أميركا 2007.
نادراً ما يغيب ميسي عن العناوين الرئيسية، لكن الغريب أن تعود قصة عمرها 17 عاماً إلى الأضواء، حيث كشف الحكم التشيليياني كارلوس شانديا، الذي يعمل الآن في السياسة، أنه اختار عدم إظهار بطاقة صفراء واضحة لميسي ضد المكسيك في نصف نهائي كوبا أميركا 2007.
وأدى هذا القرار الى عدم إيقاف ميسي في المباراة النهائية، التي خسرتها الأرجنتين (0-3) أمام البرازيل، وقال تشانديا إنه طلب من ميسي قميصه مقابل عدم منحه البطاقة،  وادعى أنّ مقايضته مع النجم الأرجنتيني كلفته أيضاً فرصة التحكيم في نهائي كوبا أميركا في ذلك العام.
واعترف حكم نصف النهائي أنّه في الوقت البدل عن الضائع، لمس ميسي الكرة بيده، فصارحه أنّه يجب أن يمنحه البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، لكنه كان مستعداً لتجاهل الأمر لو قبل النجم الأرجنتيني بمنحه قميصه، فوافق وأراد خلعه على أرض الملعب، لكنه أنّه سينتظره في غرفة خلع الملابس، وهذا ما حصل.



الحكم لم يمنح ميسي بطاقة صفراء مقابل قميصه

رياضة

كرة القدم

كارلوس شانديا

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل
مقتل لاعب شاب في إسبانيا بسبب حادث مأساوي

اقرأ ايضا في كرة القدم

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير
04:09

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير

المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر

04:09

السعودية تنوي الاستثمار في نادٍ أوروبي كبير

المملكة العربية السعودية مهتّمة بشراء ناد أوروبي كبير آخر

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا
04:07

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا

بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال السلبي

04:07

رحيم سترلينج يكتب تاريخاً في دوري أبطال أوروبا

بعد مشاركته في المباراة التي انتهت بتعادل أرسنال السلبي

طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل
04:06

طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي

04:06

طقم مانشستر سيتي Oasis Kit يثير الجدل

انتقد المشجعون "Oasis Kit" الجديد لمانشستر سيتي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024