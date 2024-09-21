برشلونة يضع اللاعب الهولندي في قائمة الأولويات

برشلونة يفكر في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي

كشفت تقارير صحفيّة إسبانيّة أنّ برشلونة يفكر جدياً في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جيردي شوتن، في سوق الانتقالات الشتويّة، من نادي بي إس في آيندهوفن.

وتردّدت في الساعات الأخيرة أنباء عن إمكانيّة مغادرة اللاعب لهولندا مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

وكان الحديث عن شوتن قد أثير بعد إصابة مارك بيرنال أمام رايو فاليكانو، وهو يبلغ من العمر 27 عاماً، ويلعب مع بي إس في منذ الموسم الماضي، آتياً من بولونيا الإيطالي (2019-23)، وسبق له اللعب مع أدو دن هاج (2016-17) وتيلستار (2017-18) وإكسلسيور (2018-19).

وأثار تطور اللاعب، وتعدد المراكز التي يشارك فيها، في مركز لاعب الارتكاز وصانع الألعاب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وهو مرتبط بعقد مع بي إس في حتى حزيران - يونيو 2028.







