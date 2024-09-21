كيليان مبابي يتسبب بمشكلة في ريال مدريد

عزّز وصول كيليان مبابي الى ريال مدريد الخيارات الهجومية

عزّز وصول كيليان مبابي الى ريال مدريد الخيارات الهجومية، لكنه أضاف ثقلاً كبيراً إلى فاتورة الأجور في سانتياجو برنابيو.

ويتمتّع ريال مدريد، أكثر من أيّ ناد آخر على هذا الكوكب، بسمعة طيبة في قدرته على استقطاب أهمّ وأكبر النجوم، من عصر الغالاكتيكوس الأوّل في مطلع القرن إلى ثلاثي رونالدو - بنزيمة - بيل الشهير الذي حقق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وتمكّن فلورنتينو بيريث، رئيس النادي دائما من جذب الأفضل في العالم، ولا يختلف الفريق الحالي عمّا سبقه، حيث تمت إضافة كيليان مبابي مؤخراً إلى أمثال جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور في الهجوم، ما منحه الرقم تسعة الذي افتقده ريال مدريد العام الماضي.

الا ان ذلك طرح سؤالاً على المدرب كارلو أنشيلوتي، حول كيفيّة الحفاظ على انسجام الفريق، اذ يحصل اللاعب الجديد على راتب سنوي قدره 15 مليون يورو، وهو أكثر مما يكسبه أيّ لاعب آخر في النادي.

وكان الحلّ البسيط، امنح الآخرين المزيد من المال أيضاً، حيث ذكرت تقارير صحفيّة أنّ بيلينجهام وفينيسيوس قد تلقّيا زيادة في الأجر، حيث كان كل منهما يكسب نحو عشرة ملايين يورو سنوياً، لكنهما شهدا زيادة في راتبهما لضمان أن يكونا في مستوى مبابي نفسه، في قمّة هيكل الأجور في النادي.







