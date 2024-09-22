أندية عالمية تنافس برشلونة على موهبة المكسيك

لاعب نادي تيخوانا المكسيكي البالغ من العمر 15 عاماً

تردد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنّ برشلونة قدّم عرضاً لجيلبرتو مورا، لاعب نادي تيخوانا المكسيكي، البالغ من العمر 15 عاماً.

وتمّ الكشف عن أنّ النادي الكاتالوني عرض فترة تجربة على اللاعب الشاب، الذي أصبح أصغر هداف في الدوري المكسيكي في آب - أغسطس الماضي.

وتبين كذلك، إنّ العديد من الأندية تراقب مورا، الذي يُعتبر من أفضل المواهب في بلاده، ووفقاً لتقارير صحفيّة، شاهد كشّافون من مانشستر سيتي وكريستال بالاس وتوتنهام مورا في مباراته الأخيرة ضد تولوكا، وسيرسل ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز كشافيه لمتابعة أدائه.

وإذا قرّر مورا الانتقال، فمن المؤكّد أنّ برشلونة ستكون له فرصه في ضمّه، إذ غالباً ما يكون إغراء "لا ماسيا" كافياً للشباب الذين يأملون في تحقيق نجاح كبير، بعد أن تمّت ترقية العديد منهم إلى الفريق الأوّل، ما يجعل هذه الخطوة أكثر جاذبية.









