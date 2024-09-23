فيديو - جمهور برشلونة يغنّي له .. لامين يامال ومسلسل الأرقام المذهلة

🔴🔵 Barcelona fans singing Lamine Yamal's name after incredible assist... ✨



« Lamine, Lamine Yamal... » 🎶🎶 pic.twitter.com/TfKSTXwZFv — EuroFoot (@eurofootcom) September 22, 2024

واصل لامين يامال، الشاب البالغ من العمر 17 عاماً، تسجيل الأرقام، وتحوّل الى رقم أساسي في تركيبة المدرب الالماني هانزي فليك.ومن تمريرة حاسمة مذهلة، صنع يامال كرة الهدف الذي سجله البرازيلي رافينها، ليسحق برشلونة مضيفه فياريال (5-1) في ملعبه إل مادريغال، ضمن الجولة السادسة من الدوري الاسباني.وبذلك، يكون يامال قد سجل أربعة أهداف حتى الآن في ست جولات من الدوري الاسباني وجولة من دوري أبطال أوروبا، جاءت في مرمى أتليتكو بلباو (1) وجيرونا (2) وموناكو الفرنسي (1)، كما صنع خمس تمريرات حاسمة، في مرمى فالنسيا (1) ورايو فاليكانو (1) وفالادوليد (2) وفياريال (1).