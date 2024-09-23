صورة - ما هي قيمة الساعة التي وضعها إندريك في معصمه؟

قبل يومين من فوز ريال مدريد على شتوتغارت في دوري أبطال أوروبا، فاجأ لاعبه البرازيلي الشاب إندريك الجميع، بصور حفل زفافه من عارضة الأزياء غابرييلي ميراندا.وفي الصور التي شاركها، لاحظ العديد من المعجبين الساعة التي كان يضعها إندريك في يده، متسائلين عن ماهيتها وخصائصها، لأنها ببساطة مذهلة للغاية.حٌigo Salaverria، منشئ المحتوى المتعلق بالساعات الفاخرة، فصّل الأمر "هذه ساعة خاصة جداً، إنها ساعة رولكس دايتونا، وهي من مجموعة أصبحت مشهورة جدا في السنوات الأخيرة، كونها أتت في سياق (بول نيومان)، الممثل الذي توفي قبل فترة".منذ ذلك الحين ، بيعت الساعة في مزاد علني مقابل 17 مليون دولار، وباتت جوهرة رولكس إلى حد ما، لأن جميع هواة الجمع يريدون الحصول على واحدة.وللتذكير، وضع كريستيانو رونالدو تلك الساعة بالذات في معصمه في المؤتمر الصحفي الشهير ليورو 2020، عندما دفع النجم البرتغالي جانبا زجاجتين من كوكاكولا.