المدرب تعرّض لإعتداء وظهر يعاني من جروح

بعد هزيمة فريقه (0-4) ضد ريد ستار

تصدرت كرة القدم الصربية الأخبار في الساعات الأخيرة بسبب ظهور ألكسندر ستانويفيتش، مدرب بارتيزان بلغراد، أمام وسائل الإعلام، مع إصابات في الوجه، بعد هزيمة فريقه (0-4) ضد ريد ستار، فيما يعرف باسم "الديربي الأكثر سخونة في العالم".

وبدا المدرب يعاني من جروح في جبهته وأنفه، سببها مشجعو فريقه الغاضبين من النتيجة، وقاموا بتكسير كسر نوافذ غرفة الملابس بعد نهاية المباراة.

ومع ذلك، أراد ستانويفيتش مواجهة الهزيمة، وقال "لقد كسر المشجعون الزجاج، إنه وضع غير سار،لو كانت النتيجة تعادلا، لما حضرت المؤتمر الصحفي. الوضع مختلف ولهذا السبب جئت".

أراد المدرب أن يعتذر عن نتيجة ما اعتبره أسوأ هزيمة في حياته المهنية "أعتذر لجميع مشجعي بارتيزان، أعتذر عن الخسارة بهذه الطريقة، أنا أتحمل المسؤولية، وهذه هي أصعب هزيمة في مسيرتي".







