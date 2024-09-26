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قميص مانشستر يونايتد المزيّف بشعار مقلّد !!

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قميص مانشستر يونايتد المزيّف بشعار مقلّد !!
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كرة القدم

2024-09-26 | 06:42
قميص مانشستر يونايتد المزيّف بشعار مقلّد !!

سخر مشجعو مانشستر يونايتد من نسخة مزيفة "مثيرة للشفقة" من قميص النادي الاحتياطي للموسم 2023-2024، بعد أن عُرض للبيع مقابل 15 جنيهاً إسترلينياً.
لا يزال القميص الأصلي الفعلي من الموسم الماضي معروضاً للبيع في أولد ترافورد ولدى تجار التجزئة الشرعيين مقابل 40 جنيهاً إسترلينياً تقريباً، وهو نصف السعر الذي كان عليه عندما تم إصداره الصيف الماضي.
ولكن في مقابل السعر المنخفض للمجموعة المزيفة، سيتعين على من يشتريها تحمّل بعض الأخطاء الفادحة والتغييرات المضحكة في التفاصيل الرئيسية، إذ يحتوي القميص الزائف على عبارة "مانشستر فوتبول" بدلاً من "مانشستر يونايتد"، كما أن الشيطان الأحمر الشهير الموجود عليه هو أيضاً "مزيّف"، وكأن طفلاً رسمه.
وأصبح ارتداء أطقم النسخ المقلدة أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تكلفة النسخ الأصليّة المعروضة من الأندية، فضلاً عن العدد الهائل من الأطقم التي ينتجها كل نادٍ، حيث يمتلك الغالبية ثلاث نسخ جديدة كل موسم.
ومع إنتاج مواقع الانترنت لآلاف المنتجات المقلدة في جميع أنحاء العالم، فليس من المستغرب وجود عدد من "كوارث" التصميم.


قميص مانشستر يونايتد المزيّف بشعار مقلّد !!

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

أولد ترافورد

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