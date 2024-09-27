إليكم سيارة كيليان مبابي الجديدة بسعرها الخيالي

الأغلى بين السيارات التي عرضتها الشركة على نجوم ريال مدريد

نشرت صحيفة ماركا الاسبانية تقريراً عن السيارة الجديدة التي اقتناها النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مستفيداً من الشراكة التجارية القائمة بين النادي الإسباني وشركة (BMW).

ويبلغ سعر السيارة نحو 180 ألف دولار، وهي الأغلى بين السيارات التي عرضتها الشركة على نجوم ريال مدريد، وتمتاز بأنها كهربائية بالكامل، طولها 5.4 متراً وقوتها 659 حصاناً.

وكان مبابي انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الماضية بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.









