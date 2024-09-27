إندريك شخصية عنيفة تعاني "الافراط الشديد في الحركة"

تسبب إندريك بجدل واسع في اسبانيا

تسبب إندريك بجدل واسع في اسبانيا، بعدما اعتدى بالضرب على أحد مدافعي ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه ريال مدريد (3-2) على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة السابعة من الليغا.

ففي الدقائق الأخيرة في المباراة، ضرب إندريك منافسه بالقدم من دون الكرة، وسقط الأخير أرضاً، لينال اللاعب البرازيلي البطاقة الصفراء فقط، ما أثار جدلا واسعا بشأن استحقاق المهاجم الشاب البالغ 18 عاما للبطاقة الحمراء المباشرة بسبب تهوره.

وكشف تقرير في البرازيل أن إندريك كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف لعشر مباريات في الدوري البرازيلي بسبب أسلوبه العنيف، وأن لجنة النزاهة والسلوك الرياضي في اتحاد اللعبة، راسلت نادي بالميراس مطالبة بتوعية لاعبه للحد من عنفه و"الافراط الشديد في الحركة" خلال المباريات.











