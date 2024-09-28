أنسو فاتي ينتظر الفرصة فهل يُترجم ثقة مدربه؟

لا يزال أنسو فاتي ينتظر فرصته

لا يزال أنسو فاتي ينتظر فرصته، بعد أن تم استدعاؤه لثلاث مباريات متتالية، ولعب دقيقتين فقط بمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا، وقام بالإحماء ضد فياريال وخيتافي، لكن المدرب هانسي فليك لم يمنحه الثقة الكاملة بعد.

في 31 آب - أغسطس 2019، احتفل لاعب فريق الشباب بهدفه الأول في دوري الدرجة الأولى، وكان في ذلك الوقت، أصغر لاعب برشلوني يسجل في الليغا، بعمر 16 عاما و304 يوماً.

ليس أنسو فاتي لاعبا أساسيا الآن، واستمراريته في الفريق موضع تساؤل في كل نافذة انتقالات، وهو يعيش واقعاً صعباً إلى حد ما، حيث تغلب على الإصابة التي منعته من القيام بفترة ما قبل الموسم بأكملها، وأوضح المدرب الألماني "لقد بات لائقاً للعب".

أصيب أنسو فاتي في نهاية تموز - يوليو، وأجبره التهاب اللفافة الأخمصية على تفويت جولة الولايات المتحدة، ولم يتخلّ برشلونة عنه لأن مدرّبه مؤمن به، وقد أكد أنه سيقوم بالتناوب، ما قد يمنحه الفرصة، على الرغم من وجود الثلاثي المؤثر لامين يامال وليفاندوفسكي ورافينها.







