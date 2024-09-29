مؤشرات متناقضة حول تشيلسي وبالمر مختلف

ما حصل في ستامفورد بريدج أعطى مؤشرات متناقضة

يعتقد البعض أن مباراة تشيلسي ضد برايتون مثلت مؤشراً عن وضع النادي اللندني هذا الموسم، وعن قدرته على المنافسة محلياً والتأهل الى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

اذ ان ما حصل في ستامفورد بريدج أعطى مؤشرات متناقضة، بشأن فريق المدرب إنزو ماريسكا، فالمباراة انتهت بفوز تشيلسي (4-2)، وتلقي هدفين من برايتون ليس مؤشراً جيّداً على حال دفاع الفريق، على عكس آداء كول بالمر الذي منح علامات معاكسة.

فيوم السبت، سجّل بالمر الأهداف الأربعة في الشوط الأول، وبات أوّل لاعب يحقّق هذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدّماً الدليل على جودة اللاعب وصوابية قرار المدرب الاستعانة به كأساسي، علماً أن اللاعب الإنجليزي سجّل قبل ذلك هدفين في 6 مباريات.











