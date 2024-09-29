هل تريد العمل في فندق كريستيانو رونالدو؟ .. اليك الشروط والراتب

انها فرصة عمل رائعة أن تصبح موظفاً لدى كريستيانو رونالدو

انها فرصة عمل رائعة، أن تصبح موظفاً لدى كريستيانو رونالدو في فندقه "Pestana CR7" الكائن في العاصمة الاسبانية مدريد.

في هذا الفندق، يبحثون عن أشخاص للعمل لديهم، نادل، مشرف، موظف استقبال "بواب" ونادل صغير من دون خبرة، ويقدمون بعض مزايا التوظيف المهمة، والشروط هي مستوى عال من اللغة الإنجليزية (B2 أو C1) ومؤهل للتدريب المهني المتوسط أو العالي.

وإذا استوفى المرشح المتطلبات الأساسية للتقدم لهذه الوظائف في فندق كريستيانو رونالدو، فإن المردود المعروض جيد، حيث أن الراتب المقترح هو 2300 يورو شهريا لوظيفة المشرف، و1917 يورو لوظيفة البوّاب، و1084 يورو لنادل مبتدئ لخدمة الإفطار.

وسوف يتمتع الموظف بمزايا أخرى، على سبيل المثال، عقد عمل دائم، قسائم للوجبات والتأمين الصحي، وسعر مخفض في الرغبة في النوم، والاحتفال بعيد ميلاد الموظف معا، وحسم 25٪ في الحانات والمطاعم التابعة للفندق، و30 يوماً اجازة في السنة، و20 يوما إضافيا.





