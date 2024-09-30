برشلونة يُنجز عقد الرعاية مع نايكي والتوقيع قريباً

تمديد وتحسين اتفاقية الرعاية مع الشركة العملاقة

يقترب نادي برشلونة من الإعلان عن اتفاقه مع شركة نايكي، المتضمن تمديد وتحسين اتفاقية الرعاية مع الشركة العملاقة متعددة الجنسيات.

فوفقا لمصادر من النادي، يقال إن الاتفاق بات مغلق شفوياً، وينتظر حفل التوقيع الرسمي، المقرر عقده بعد جمعية المندوبين في برشلونة، التي يتوقع أن تقام يوم السبت 19 تشرين الأول - أكتوبر المقبل.

وينتهي العقد الحالي مع نايكي في العام 2028 وسيتم تمديده، وسوف يتجاوز المبلغ الذي سيحصل عليه برشلونة، بكثير سقف المائة مليون يورو كما تردد، كما سيحصل على مكافأة تجديد، ما سيسمح له بالوصول إلى قاعدة (1:1) لتسجيل اللاعبين في الدوري الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية.

وتم تضمين الأرقام الجديدة لعقد نايكي بالفعل في ميزانية موسم 2024-25، التي سيوافق عليها مجلس الإدارة اليوم الاثنين في اجتماع استثنائي، بعد تأجيل الموافقة عليها يوم الخميس الماضي بناء على طلب مدققي الحسابات، الذين كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على تقرير التدقيق.







