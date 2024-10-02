الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لجاره اليونايتد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لجاره اليونايتد
A-
A+

كرة القدم

2024-10-01 | 21:55
فيديو - مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لجاره اليونايتد

سحق مانشستر سيتي الانجليزي مضيفه سلوفان براتيسلافا

بعد تعادله مع انتر ميلان سلباً في الجولة الأولى، سحق مانشستر سيتي الانجليزي مضيفه سلوفان براتيسلافا السلفاكي (4-0)، حيث سجل له كل من إيلكاي جوندوجان وفيل فودين وإيرلينج هالاند وجيمس ماكاتي.
وأدى هذا الفوز الى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا إلى 25 مباراة، بينها تعادله مع ريال مدريد في الموسم الماضي ثم خسارته بركلات الترجيح، وهي أطول سلسلة مظفّرة في تاريخ المسابقة.
وسبق السيتي الى ذلك، جاره مانشستر يونايتد في الفترة بين أيلول - سبتمبر 2007 وأيار - مايو 2009، والتي تخللها رفع الكأس في موسم 2007-2008.
وفاز السيتي في 17 مباراة وتعادل في ثمانية حتى الآن، وسجل 64 هدفاً وتلقى 38، وستتاح له الفرصة شبه المؤكدة لتعزيز الرقم في الجولة الثالثة، وتجاوز جاره اليونايتد، عندما يستضيف سبارتا براغ التشيكي.



فيديو - مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لجاره اليونايتد

كرة القدم

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مشجّع يحلّ مكان الحكم الذي نُقل إلى المستشفى!
صور - جمهور سيلتيك ولبنان وفلسطين خطفوا الأضواء في دوري أبطال أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !
23:38

فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !

قامت بدوريات في ملعب أوليمبيكو باسكوال غيريرو في كولومبيا

23:38

فيديو - الشرطية الأكثر إثارة في كرة القدم الكولومبية !

قامت بدوريات في ملعب أوليمبيكو باسكوال غيريرو في كولومبيا

كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟
23:37

كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟

انتشرت الشائعات بشأن علاقته العاطفيّة الجديدة

23:37

كيف ردّ مايكل بالاك على شائعات ارتباطه بصديقة نجله الراحل؟

انتشرت الشائعات بشأن علاقته العاطفيّة الجديدة

ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ
22:47

ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ

يلعب ماكسيميليان مع ميلان تحت 20 عاماً

22:47

ماكسيميليان نجل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ٌ دوليّ

يلعب ماكسيميليان مع ميلان تحت 20 عاماً

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024