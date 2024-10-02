فيديو - مانشستر سيتي يعادل الرقم القياسي لجاره اليونايتد

Your Player of the Match 🤩 pic.twitter.com/OWRXZA5Gn0 — Manchester City (@ManCity) October 1, 2024

بعد تعادله مع انتر ميلان سلباً في الجولة الأولى، سحق مانشستر سيتي الانجليزي مضيفه سلوفان براتيسلافا السلفاكي (4-0)، حيث سجل له كل من إيلكاي جوندوجان وفيل فودين وإيرلينج هالاند وجيمس ماكاتي.وأدى هذا الفوز الى تمديد مسيرة السيتي الخالية من الهزائم في دوري أبطال أوروبا إلى 25 مباراة، بينها تعادله مع ريال مدريد في الموسم الماضي ثم خسارته بركلات الترجيح، وهي أطول سلسلة مظفّرة في تاريخ المسابقة.وسبق السيتي الى ذلك، جاره مانشستر يونايتد في الفترة بين أيلول - سبتمبر 2007 وأيار - مايو 2009، والتي تخللها رفع الكأس في موسم 2007-2008.وفاز السيتي في 17 مباراة وتعادل في ثمانية حتى الآن، وسجل 64 هدفاً وتلقى 38، وستتاح له الفرصة شبه المؤكدة لتعزيز الرقم في الجولة الثالثة، وتجاوز جاره اليونايتد، عندما يستضيف سبارتا براغ التشيكي.