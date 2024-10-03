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خمس أندية في أوروبا ظلّت بلا هزيمة هذا الموسم

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خمس أندية في أوروبا ظلّت بلا هزيمة هذا الموسم
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كرة القدم

2024-10-03 | 03:57
خمس أندية في أوروبا ظلّت بلا هزيمة هذا الموسم

بعد سقوط ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ

بعد أن تعرّض ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان وبايرن ميونيخ الألماني الى هزيمتهم الأولى هذا الموسم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لم يتبقَ سوى خمسة أندية من الدوريات الخمس الكبرى من دون أي هزيمة في الموسم الجاري.
فقد خسر بايرن ميونيخ (0-1) خارج أرضه أمام استون فيلا، وانهزم أتلتيكو مدريد (0-4) أمام مضيفه بنفيكا، وسقط ريال مدريد حامل اللقب (0-1) خارج الديار أمام ليل، لتعاني الأندية الثلاثة من هزيمتها الأولى هذا الموسم.
وبالتالي، حتى الآن، بقيت خمسة أندية فقط من الدوريات الخمسة الأولى دون هزيمة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم، وهي مانشستر سيتي وأرسنال ويوفنتوس وإمبولي وموناكو.



خمس أندية في أوروبا ظلّت بلا هزيمة هذا الموسم

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتلتيكو مدريد

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