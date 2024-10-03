صحفيّة تردّ على فوقيّة لويس إنريكي وصراخه

كان رد لويس إنريكي على صحفيّة مخيبا للآمال وشائنا

كان رد لويس إنريكي على صحفيّة في "Canal +" مباشرة بعد خسارة باريس سان جيرمان (0-2) أمام أرسنال في لندن في المباراة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مخيبا للآمال وشائنا إلى حد ما للكثيرين في فرنسا.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام بالانتقادات للطريقة التي تصرف بها المدرب، ليس فقط من خلال رفض الرد ولكن قبل كل شيء لما قاله.

فبعد بضعة أسئلة حول عثمان ديمبيلي وغيابه المثير للجدل عن تشكيلة المباراة ضد الفريق اللندني، والتي لم يرغب المدرب في الإجابة عليها، استجوبته مارجوت دومون حول المزيد من الأمور الكروية.

لكن هذا لم يرضي لويس إنريكي، الذي رفض الإجابة، ثم صرخ "أنا لا أرد عليك لأنك لن تفهمي"، وهو ما أثار الجدل ووصفته العديد من وسائل الإعلام بأنه "استخفاف"، اذ من الواضح أن رد المدرب كان موجها إلى جميع الصحفيين وليس إليها فقط.

وردت دومون "أعتقد أنه يخاطب الصحافة بشكل عام وليس أنا شخصيا، ولكن كصحفية، من الواضح أنه يهاجمني كما يفعل مع زملائي، إنه لأمر مؤسف، كان من المثير للاهتمام بالنسبة له أن يشرح رؤيته للأشياء".





