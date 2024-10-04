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قانون غريب .. نادٍ أوروبي يسافر في الحافلة لمسافة 220 متراً فقط !!

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قانون غريب .. نادٍ أوروبي يسافر في الحافلة لمسافة 220 متراً فقط !!
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كرة القدم

2024-10-04 | 03:12
قانون غريب .. نادٍ أوروبي يسافر في الحافلة لمسافة 220 متراً فقط !!

قاعدة غريبة يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يضطر بطل النرويج بودو غليمت، إلى التنقل بالباص لمسافة 220 متر فقط في كل مباراة من مبارياته المحتسبة على أرضه في الدوري الأوروبي بسبب قاعدة غريبة يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ويقع مقر النادي في شمال النرويج، في مدينة بودو البالغ عدد سكانها 42 ألف نسمة فقط، ويعيش العديد من لاعبي الفريق على مسافة قريبة من الملعب، وعادة ما يشقّون طريقهم إلى المباريات سيراً على الأقدام.
ولكن، عندما يستضيف بودو فريقاً أوروبيّاً، يضطر اللاعبون إلى الالتقاء في موقع محدد والانتقال معاً على متن حافلة،وذلك بسبب قاعدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تحظر على اللاعبين الوصول إلى الملعب بشكل منفصل.
وفي حين أنّ مسافة الرحلة تبلغ 220 متراً فقط، وتستغرق ثواني، إلّا أنّ القاعدة سارية حتى يتمكن شركاء البث الرسميّون للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الحصول على لقطات لكل فريق وهو ينزل من الحافلة قبل انطلاق المباراة.
ولا يبدو أن ذلك قد أحدث فرقاً، بعد أن حقّق أصحاب الأرض فوزاً مفاجئاً في الجولة الأولى على العملاق البرتغالي بورتو (3-2)، وسجلهم في السنوات الأخيرة جيد مع أفضل نتيجة لهم في موسم 2021-22 عندما وصلوا إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.


قانون غريب .. نادٍ أوروبي يسافر في الحافلة لمسافة 220 متراً فقط !!

رياضة

كرة القدم

بودو غليمت

الدوري الأوروبي

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