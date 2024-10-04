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لا حلّ في الأفق .. مشاكل برشلونة الاقتصاديّة مستمرّة

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لا حلّ في الأفق .. مشاكل برشلونة الاقتصاديّة مستمرّة
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كرة القدم

2024-10-04 | 03:13
لا حلّ في الأفق .. مشاكل برشلونة الاقتصاديّة مستمرّة

كان النادي يأمل بما هو أفضل وأكثر من ذلك

خلال الصيف، كان نادي برشلونة قادراً فقط على التعاقد مع داني أولمو كلاعب في الفريق الأول، بسبب الوضع المالي السيّئ.
كان النادي يأمل بما هو أفضل وأكثر من ذلك، لكن عدم قدرته على العودة إلى قاعدة الدوري الإسباني (1: 1)، تعني أنه كان من المستحيل وصول المزيد من اللاعبين.
ويبدو أن مسؤولي برشلونة مصمّمين على ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، مع السعي للعودة إلى هذه القاعدة في أقرب وقت ممكن.
وتكمن الطريقة الأكثر ترجيحاً لحدوث ذلك في إكمال اتفاقية رعاية جديدة مع شركة نايكي العالمية، وسط ثقة من إدارة برشلونة في حدوث ذلك في وقت قريب.
وإذا لم يحصل ذلك خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، فإن معاناة الانتقالات سوف تتكرر في برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذكر راديو كاتالونيا، أن الوضع المحبط مستمر، وأن الافق القريب ليس مُبشّراً حتى الآن.




لا حلّ في الأفق .. مشاكل برشلونة الاقتصاديّة مستمرّة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

داني أولمو

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