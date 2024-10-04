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إدانة لاعب بسرقة نبيذ وعصير وحساء !!

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إدانة لاعب بسرقة نبيذ وعصير وحساء !!
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كرة القدم

2024-10-04 | 04:20
إدانة لاعب بسرقة نبيذ وعصير وحساء !!

أقر بأنه مذنب بتهمة السرقة من سوبر ماركت

تم القبض على نيكي بيل، وسيتعين عليه البقاء في السجن لمدة شهر، حيث أقر اللاعب الدانماركي السابق، البالغ من العمر 36 عاماً، بأنه مذنب بتهمة السرقة من سوبر ماركت، والقيام بذلك باستخدام القوة.
وكان لاعب كرة القدم السابق قد هدد موظفي المؤسسة وواجههم، وقال لأحدهم "سأكسر فكك حتى تضطر إلى تناول الزبادي لمدة ستة أسابيع".
والشيء الأكثر إثارة للدهشة في القضية هو أن جميع المنتجات كانت بأسعار أقل من 20 يورو، وهي عبارة عن علبة نبيذ وعصير وحساء سريع التحضير.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على بيل، فقد تم القبض عليه لاعتدائه على شريكه في العام 2018، وقبل ثلاث سنوات أدين أيضا بمواجهة مع ضابط.
وبعد أن لعب لأندية دانماركية، وصل بيل إلى إسبانيا في العام 2010، حيث وقع عقدا مع فياريال، وتمت إعارته الى إلتشي ثم رايو فاليكانو، حيث مكث لمدة نصف موسم فقط، قبل مغادرته للعب في النرويج.



إدانة لاعب بسرقة نبيذ وعصير وحساء !!

رياضة

كرة القدم

نيكي بيل

فياريال

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