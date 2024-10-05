برشلونة ونايكي على وشك إنجاز اتفاقهما التاريخي

إغلاق اتفاقية الرعاية التاريخية في الأيام القليلة المقبلة

سيقوم نادي برشلونة وشركة نايكي بإغلاق اتفاقية الرعاية الجديدة التاريخية في الأيام القليلة المقبلة، والتي تمتد لعشر سنوات مقبلة، حيث يتوقع انجاز الاتفاق النهائي خلال الشهر الجاري.

تم الاتفاق على الخطوط العامة للاتفاقية، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل، وتردد أن الشركة سوف تدفع 150 مليون يورو لبرشلونة كـ"مكافأة توقيع"، و125 مليوناً في كل موسم.

وتعتبر مكافأة التوقيع مهمة جدا لبرشلونة، كي يعود الى قاعدة (1:1) للتعاقد مع اللاعبين وتسجيل البعض منهم، وكي يُعدّل إعلانه أنه سيغلق موسم 2023-24 بخسائر قدرها 91 مليون يورو.







