المصري عمر مرموش يتفوق على جميع نجوم أوروبا

رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري الألماني

بعد تسجيله هدفين وصناعته لهدف في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة (3-3) بين فريقه آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونيخ، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة، تصدر النجم الدولي المصري عمر مرموش ترتيب هدّافي الدوري الألماني.

ورفع مرموش رصيده إلى ثمانية أهداف في ست مباريات خاضها في الدوري الألماني، ليتصدر بفرق ثلاثة عن الانجليزي هاري كين، لاعب البايرن وله خمسة أهداف، كما صنع أربع كرات حاسمة، ليرفع مجموع مساهماته الى سبعة.

وبات مرموش أكثر لاعب في دوريات أوروبا الخمس الكبرى، إسهاماً بالأهداف في مختلف المسابقات، بواقع 15 هدفاً (سجل 9 وصنع 6) بالتساوي مع هاري كين (سجل 10 وصنع 5)، ويليهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة (14).

وتفوق مرموش في صناعة الفرص، إذ صنع 21 فرصة هذا الموسم متفوقاً على كين (13 فرصة) وليفاندوفسكي (8) ومحمد صلاح (18).







