"نشاط إجرامي" يُطيح ممفيس من كورينثيانز

كان ممفيس قدم أداء جيداً مع أتلتيكو مدريد

في الصيف الفائت، فاجأ ممفيس ديباي المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً، الجميع عندما أعلن أن فريقه المقبل سيكون كورينثيانز البرازيلي.

كان ممفيس قدم أداء جيداً مع أتلتيكو مدريد، مع أنه افتقر إلى الاستمرارية، كما لعب بشكل جيد مع منتخب هولندا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

ومع ذلك، ومع مرور الأسابيع في سوق الانتقالات الصيفية، لم يظهر أي نادي يلبّي توقعاته، وانتهى به الأمر بالقفز إلى الدوري البرازيلي، للعب لفريق تاريخي مثل كورينثيانز، إلا أن مغامرته قد تكون على وشك الانتهاء.

فقد ذكرت وسائل اعلام محلية، إن كورينثيانز على وشك إنهاء عقد ممفيس ديباي، والسبب أن راتب لاعب كرة القدم يتم دفعه إلى حد كبير من قبل الراعي الرئيسي لناديه، Esportes da Sorte، وهي شركة على وشك الانهيار، بسبب التحقيق معها من قبل الحكومة بتهمة "نشاط إجرامي".

ولهذا السبب، قد يضطر كورينثيانز إلى إنهاء عقد المهاجم الهولندي، خصوصاً أن النادي البرازيلي لا يجد راعياً آخر، كي يتمكن ممفيس من مواصلة مغامرته هناك.







