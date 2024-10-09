لامين يامال يُفسر غضبه بعد استبداله .. ليس المدرب

بعد استبداله من قبل المدرب هانزي فليك في الدقيقة 67

شرح لامين يامال، نجم برشلونة، سبب غضبه في المباراة التي انتهت الى فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وبدا صاحب الـ17 عاماً، غاضبا بعد استبداله من قبل المدرب الألماني هانزي فليك في الدقيقة 67، وفسّر ذلك بأنه كان منزعجاً لأنه لم يلعب مباراة جيدة، وليس بسبب التبديل.

وقال يامال "كنت أكثر من غاضب، لأنني لم أكن سعيداً بالأداء الذي ظهرت به خلال المباراة، فأنا أعتقد أنه كان بإمكاني اللعب بشكل أفضل، لقد طلبت الكثير من نفسي، وهذا هو الخط الذي يجب أن أتبعه للعب جميع المباريات بنسبة 100% .. كنت غاضبا من نفسي".

وأضاف "تحدثت إلى فليك وسألني لماذا كنت هكذا، وإذا كان الأمر بسبب التغيير، فقلت له لا، لكن لأنني كان بإمكاني مساعدة الفريق بشكل أكبر"، مُثنياً على مدربه "إنه قريب جداً من الجميع، سواء أولئك الذين يلعبون أكثر أو مَن يلعبون أقل، ونحن جميعًا مرتاحون معه".

وأنهى حديثه "نحن نستمتع كثيراً، وهذا ظاهر، فليك يمنحنا الحرية ويجعلنا سعداء جداً بإضافة 3 نقاط في كل مباراة، صحيح أنه يتعين عليك الضغط جسدياً أكثر، لكن الفريق أصبح يتمتع ببنية بدنية أكثر من الموسم الماضي".







