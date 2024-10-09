كاد يفقد إصبعه بسبب حادث مطبخ !!

غاب عن مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في الدوري

كاد أكسيل توانزيبي، مدافع إيبسويتش تاون، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يفقد إصبعه الإبهام في حادث مطبخ، أثناء قيامه بغسل الأطباق.

وكان لاعب مانشستر يونايتد السابق غاب عن مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في الدوري، وقال كيران ماكينا، المدير الفني لإيبسويتش تاون، أن المدافع يحتاج إلى عملية جراحية بسبب إصابة في اليد.

وكشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن صاحب الـ26 عاماً كان يغسل أطباقا من الزجاج الأسبوع الماضي عندما تحطم أحدها، وتسببت الشظايا بجرح عميق في يده، فاحتاج معه إلى رعاية طبية عاجلة، وكاد يفقد إبهامه نتيجة للحادث، لكن الأطباء تمكنوا من إنقاذه.







