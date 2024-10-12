غرامة مالية كبيرة بسبب منشور على منصة إكس

على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نادي نوتنغهام فورست، الناشط في "البريميرليغ"، مبلغ 750 ألف جنيه استرليني، وتوجيه إنذار له بداعي سوء التصرف، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن انتقادات لحكم في الموسم الماضي.

وبينما كان نوتنغهام فورست يخوض صراعاً مع لوتون تاون لتفادي الهبوط الى الدرجة الاولى (تشامبيونشيب)، اتهم الحكم بتجاهل ثلاث ركلات جزاء خلال المباراة التي خسرها (0-2) أمام إيفرتون، وأصدر بياناً آنذاك عبر منصة إكس جاء فيه "ستيوارت أتويل حكم الفيديو المساعد مشجع للوتون تاون".

وأضاف فورست "3 قرارات سيئة للغاية، 3 ركلات جزاء لم تُحتسب، وهو ما لا يمكننا قبوله ببساطة .. لقد حذرنا لجنة الحكام قبل المباراة من أن حكم الفيديو المساعد هو مشجع لفريق لوتون، لكنها لم تغيره، جرى اختبار صبرنا عدة مرات، والآن سيدرس نوتنغهام فورست الخيارات المتاحة أمامه".

وبعد التحقيق، أصدر الاتحاد الإنجليزي بياناً قال فيه "نفى النادي تضمن التعليقات المنشورة من قبله على تحيز أو تشكيك في نزاهة حكام المباراة أو حكم الفيديو المساعد، وقد توصلت لجنة تنظيمية مستقلة إلى ثبوت التهمة بعد جلسة استماع، وفرضت العقوبات على النادي الذي يمكنه استئناف القرار".

يُذكر أن فورست أنهى الموسم الفائت في المركز السابع عس، فيما هبط لوتون تاون إلى دوري الدرجة الاولى.





