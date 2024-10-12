هل أنفق برشلونة مبالغ كبيرة على صفقة وهمية؟

أنفق مبالغ كبيرة على لاعب لم يتم التعاقد معه بعد

ذكرت منصة "The Athletic" الأميركية، أن نادي برشلونة الاسباني أنفق مبالغ كبيرة على لاعب لم يتم التعاقد معه بعد، وغير مسجل في كشوفات النادي، يُعتقد أنه الجناح المالي الواعد إبراهيم ديارا، وهو ما يمثل مخالفة مالية للوائح القانونية.

وأشارت مصادر إسبانية، أن النادي عقد اتفاقاً شفهياً مع ديارا، البالغ 17 عاماً، الذي يتوقع أن يصل خلال الصيف المقبل آتياً من أكاديمية أفريكا فوت الشهيرة، وأن ينضم الى "برشلونة أتليتك".

يُذكر أن برشلونة تعرّض لمطالبات مالية من لاعب الفريق السابق، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (3 ملايين يورو) نظير مستحقات لم تُدفع منذ العام 2021، ومن وكلاء المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب عدم تحصيل عمولات بقيمة 10 ملايين يورو.







