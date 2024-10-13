الرئيس البرازيلي يطالب بإستبعاد "نجوم أوروبا" عن المنتخب

طالب االرئيس البرازيلي باستدعاء اللاعبين الذين يلعبون في أندية البرازيل فقط

طالب االرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا باستدعاء اللاعبين الذين يلعبون في أندية البرازيل فقط الى صفوف المنتخب الوطني.

فبعد فوز البرازيل على تشيلي (2-1)، أشعل الرئيس دا سيلفا النار، حين أشار إلى أنّ المنتخب يجب أن يعطي الأولويّة للمواهب المحليّة بدلًا من الاعتماد على اللاعبين المقيمين في الخارج.

وإدّعى دا سيلفا أنّه "لا يوجد حالياً نجوم حقيقيون"، وقد ترك هذا التعليق أثراً سلبيّاً على لاعبين بارزين مثل فينيسيوس ورودريغو وإندريك ورافينها وأليسون وإيدرسون وغيرهم.

وصرّح الرئيس البرازيلي في مقابلة إذاعية، في اليوم التالي لفوز البرازيل على تشيلي في تصفيات كأس العالم، أنّ اللاعبين الذين يلعبون في الخارج ليسوا أفضل من أولئك الموجودين في البرازيل، خاصة أنّ الفوز كان بفضل نجميّ بوتافوجو لويز هنريكي وإيغور جيسوس.

وكشف لولا أنه التقى مع إدنالدو رودريغيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لاقتراح اختيار اللاعبين المقيمين في البرازيل فقط للمنتخب الوطني، ما سيؤدي لاستبعاد أفضل المواهب مثل فينيسيوس جونيور، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه منافس مستقبلي على الكرة الذهبية.

كما سيؤدي ذلك لاستبعاد رودريغو وإندريك (ريال مدريد) والمتألق رافينها (برشلونة) وإيدرسون (مانشستر سيتي) وغابرييل ماجالهايس (أرسنال) وأليسون (ليفربول).





