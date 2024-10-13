السعودية تحاول استقدام فينيسيوس بدلاً من نيمار

كان فينيسيوس جونيور محور شائعات تحدثت عن انتقاله

كان فينيسيوس جونيور محور شائعات تحدثت عن انتقاله في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ظهوره مستقراً للغاية في ريال مدريد، إذ جذب النجم البرازيلي اهتماماً كبيراً من الأندية في المملكة العربية السعودية، وفي طليعتها نادي الهلال.

ووفقاً لصحيفة ماركا، يعتبر حامل لقب دوري المحترفين السعودي ضم فينيسيوس بمثابة "حلم"، وسوف يسعى الى الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو الوقت الذي قد يغادر فيه مواطنه نيمار جونيور، جناح برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

لم يعد قادة نادي الهلال مقتنعين ببقاء نيمار في النادي، ولهذا السبب فقد يسعون بقوة لاستبداله بفينيسيوس، في الوقت الذي لا يبدي فيه ريال مدريد أو اللاعب أي علامات على الرغبة في الانفصال في وقت قريب، ما يعني أن الانتقال لو حصل، سيكون بمثابة مفاجأة كبيرة.







