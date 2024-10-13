مقتل ثلاثة على هامش مواجهة نيجيريا وليبيا

قُتل ثلاثة أشخاص على يد خاطفين في كمين مسلح

قُتل ثلاثة أشخاص على يد خاطفين، في كمين مسلح في ولاية أنامبرا، قبيل المباراة التي انتهت الى فوز منتخب نيجيريا على ضيفه الليبي (1-0)، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025".

وبعد التحقيقات، تبين أن قُطّاع الطرق أطلقوا النار على حافلة كان يستقلها 14 شخصاً بينهم إعلاميون وطاقم قناة "سوبر سبورت" وموظفون وأفراد أمن، ما أدى الى مقتل مصور وضابط شرطة وسائق الحافلة، وفرار اثنين وإنقاذ ثمانية واختفاء واحد.

وأعرب الاتحاد النيجيري لكرة القدم عن تعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الكمين بينما كانوا متوجهين لتغطية أحداث مباراة نيجيريا وليبيا في ملعب غودسويل أكبابيو.







