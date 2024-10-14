الكشف عن وصايا فليك العشر الصارمة في برشلونة

يظهر جانبه الجدّي في القوانين التي يضعها على لاعبي برشلونة

بقلم ريتا الصيّاح

يتمتع المدرب الألماني بحضور هادئ، لكنّه يظهر جانبه الجدّي في القوانين التي يضعها على لاعبي فريقه الاسباني برشلونة.

ويصف من يعمل مع هانسي فليك بأنّه "صاحب سلطة"، لكنّها سلطة هادئة ودون انفعال، فعندما يخطو المدرب الألماني إلى ملعب التدريب في سيوتات إسبورتيفا، يجب أن يكون كل شيء في حالة ممتازة، ولا يفلت أي تفصيل من اهتمامه.

هو دقيق في كل شيء، وقد أعاد فليك بعض القواعد التي كانت متبعة في فترة تشافي السابقة، ووضع قواعد جديدة، ونكشف هنا عن الوصايا العشر التي تحكم غرفة ملابس البلاوجرانا:

1. الالتزام بالمواعيد:

يجب على الجميع، سواء اللاعبين أو الطاقم الفني، الوصول إلى سيوتات إسبورتيفا قبل 90 دقيقة من التدريب، الذي يبدأ عادةً عند الساعة 11 صباحاً، إذ يتناول اللاعبون وجبة الإفطار في المنشأة، فيما يتشاور فليك مع طاقمه.

2. فحص الوزن اليومي:

قبل كلّ حصة تدريبية، يُطلب من اللاعبين قياس أوزانهم، ويتمّ تسجيل هذه البيانات وتقييمها أسبوعياً، وحتّى أنّ فليك أضاف فحوصات الأسنان إلى الفحوصات الطبية للاعبين لضمان إجراء تقييم صحّي شامل.

3. عادات التغذية الإلزامية:

يُطلب من جميع اللاعبين تناول الطعام في مقصف النادي، ومن البوفيه الذي تعدّه أخصائية التغذية في الفريق، ولم يكن ذلك الزامياً أيام تشافي.

4. حصّة تنشيطيّة في أيّام المباريات:

يصرّ فليك على إجراء حصّة تنشيطيّة صباحيّة في أيام المباريات، ويعتبرها ضرورية، حتّى أن بعض التشكيلات الأساسية تمّ تعديلها بناءً على هذه الحصص، وهو الروتين الذي تم إلغاؤه أيام تشافي بسبب شكاوى اللاعبين.

5. التركيز في يوم المباراة:

إلى جانب عودة جلسات التنشيط، يتجمّع اللاعبون في الفندق أيام المباريات، حتى في المباريات التي تقام على أرضهم، وذلك لتجنّب أيّ اضطرابات، مثل الازدحام المروري أو أيّ مشاكل أخرى غير متوقّعة.

6. الراحة بعد المباراة:

تمّ إلغاء رحلات العودة الطويلة في وقت متأخر من الليل، فإذا انتهت المباراة بعد الساعة التاسعة مساءً مثلاً، وكانت الرحلة أطول من 90 دقيقة، فإنّ الفريق سيبيت في المدينة المضيفة.

7. حصص تدريبيّة طويلة ومكثّفة:

يشدّد فليك على الانضباط خلال التدريبات، ويركّز على الإعداد البدني، وتتّسم الحصص التدريبيّة بالصرامة، حيث يرتدي كلّ لاعب جهاز تعقّب لمراقبة بيانات الأداء التي يتمّ تقييمها بعد ذلك.

ويستمرّ التدريب عادةً 90 دقيقة، دون احتساب التمارين التي تسبق الحصّة التدريبيّة وبعدها، وفي المجمل، يقضي اللاعبون نحو خمس ساعات في مركز التدريبات يومياً.

8. لا توجد عقوبات ماليّة:

ينظر فليك إلى لاعبيه كمحترفين، ممّا يجعل نظام الغرامات أو الحوافز غير ضروري، فكلّ لاعب مسؤول عن تصرفاته، سواء أمام المدرب أو الفريق، لذلك يتمّ التعامل مع التصرّفات المخالفة للقوانين من خلال وسائل أخرى، ليس بينها العقوبات الماليّة.

9. الإجازات المحدودة:

يؤمن فليك بأنّ الأداء على أعلى مستوى يتطلّب التفاني الكامل في التدريبات والمباريات على حد سواء، فيمنح لاعبيه الحد الأدنى من الإجازات، وعادةً ما تكون يوم واحد فقط في الأسبوع.

10. العلاقات المهنيّة مع اللاعبين:

يحافظ فليك على تواصل ممتاز مع لاعبيه، مبني على الاحترام والالتزام، ويبقي مكتبه مفتوحاً للنقاشات، لكنّه يرسم حدوداً بين اللاعب والمدرب، ويتجنّب أي محاباة، ولا يتسامح مع التدخّل في قراراته.





