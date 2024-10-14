قائمة سلبية تصدرها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تصدّر ريال مدريد الإسباني قائمة سلبية تتعلق بركلات الجزاء

تصدّر ريال مدريد الإسباني قائمة سلبية، تتعلق بركلات الجزاء في دوري أبطال أوروبا، التي تُوج بلقبها في خمس عشرة مناسبة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن 36 ركلة جزاء احتسبت ضد ريال مدريد في 491 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا في تاريخه.

وجاء الجار برشلونة في المركز الثاني بواقع 30 ركلة جزاء احتسبت ضده في 351 مباراة، ثم بايرن ميونيخ الألماني بـ29 في 396 مباراة، فباريس سان جيرمان الفرنسي بـ29 ركلة جزاء، ولكن في 195 مباراة، وحل يوفنتوس الإيطالي خامساً بـ27 ركلة جزاء على مدار 303 مباريات.

وبالنظر إلى عدد ركلات الجزاء مقارنة بعدد المباريات، فإن باريس سان جيرمان سيتصدر القائمة وليس ريال مدريد، بمعدل 0.1847 ركلة للمباراة الواحدة، يليه يوفنتوس (0.0891) ثم برشلونة (0.0855) فريال مدريد بمعدل 0.07332 ركلة للقاء الواحد، وبايرن ميونيخ (0.07323).













