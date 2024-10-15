ما هو مصير كأس العالم للأندية؟

يحيط الجدل بمصير بطولة كأس العالم للأندية للعام 2025

يحيط الجدل بمصير بطولة كأس العالم للأندية للعام 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تقدّم اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو"، ورابطة الدوريات الأوروبية، ورابطة الدوري الإسباني، بشكوى رسمية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لدى المفوضية الأوروبية.

وتم الإعلان عن الشكوى الثلاثية في مؤتمر صحفي أقيم أمس الإثنين للاعتراض على جدولة المباريات الدولية الكثيفة، والتي زادت كثافة بسبب كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة.

واعتبرت الأطراف الثلاثة، التي تمثل الدوريات الأوروبية الـ39، وبينها الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعها الدوري الاسباني، وتمثل أيضاً 1130 نادياً في 33 دولة، أن هناك "إساءة استخدام الهيمنة" من قبل الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ومن المقرر أن يشارك 12 نادياً من أوروبا في كأس العالم للأندية بحلتها الجديدة، التي ستقام في الفترة من 15 حزيران - يونيو إلى 13 تموز - يوليو 2025، من بين 32 نادياً.







