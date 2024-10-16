ميسي يشيد بموهبة ريال مدريد الشابة

سجل "هاتريك" في لقاء شهد مشاركة أولى للنجم الشاب

أغويرو، دي ماريا ... شيئا فشيئا، كان "طاقم ليونيل ميسي" يقول وداعا للألبيسيليست، لكنه لا يزال يستمتع كما في كل مرة ارتدي فيها قميص الأرجنتي، منذ الظهور لأول مرة قبل ما يقرب من 20 عاماً، وهو القائل "أشعر بالإثارة عندما يصرخ الناس باسمي .. نحب أن نكون هنا ونلعب في الأرجنتين".

قبل بضعة أشهر، في الأسابيع التي سبقت كوبا أميركا، شكك كثيرون في استمرار ميسي حتى كأس العالم المقبلة في العام 2026، فقال "أنا لا أحدد مواعيد مع المنتخب الوطني، أريد فقط أن أستمتع وأشعر بمودة الناس لأنني أعلم أنها يمكن أن تكون آخر المباريات، أريد أن أنهي العام بشكل جيد".

والجديد، كان الآداء الذي ظهر به ميسي في الفوز الساحق بسداسية على بوليفيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل "هاتريك" في لقاء شهد مشاركة أولى لنيكو باز مع منتخب الأرجنتين، مُقدّماً تمريرة حاسمة للبرغوت.

ولم يتردد ميسي، البالغ 37 سنة، في الثناء على باز "إنه فتى رائع ينمو مع مدرب أعرفه، أبعد من عمره، لديه رأس مثير للإعجاب، آمل أن يستمر في النمو وأن يفعل ذلك من جانبنا".

ويبلغ نيكو باز 20 عاماً، وهو وقع مطلع الموسم عقداً لأربع سنوات مع كومو الإيطالي، مع أحقية الشراء لناديه الأم ريال مدريد الإسباني.







