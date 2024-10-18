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لابورتا رفض عرضاً خيالياً لانتقال لامين يامال

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لابورتا رفض عرضاً خيالياً لانتقال لامين يامال
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كرة القدم

2024-10-18 | 03:43
لابورتا رفض عرضاً خيالياً لانتقال لامين يامال

تحدث لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية

قال جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه رفض عرضاً قياسياً لانتقال الموهبة الشابة لامين يامال.

وتحدث لابورتا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، فأكد تلقيه عرضاً قبل ستة أشهر، بقيمة 250 مليون يورو مقابل التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، لكن العرض قوبل بالرفض الفوري من إدارة النادي.

ومع أن لابورتا عن هوية النادي الذي تقدم بالعرض القياسي، إلا أن وسائل الاعلام تحدثت بشكل موسّع بهذا الشأن عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال لابورتا "نحن لا نريد بيع أي من لاعبينا، ما لم يكن أحدهم راغبا في مغادرة النادي وعدم الاستمرار معنا".

ويعتبر هذا العرض الأعلى في تاريخ كرة القدم، بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى سان جيرمان في العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، حصل عليها برشلونة.

لابورتا رفض عرضاً خيالياً لانتقال لامين يامال

رياضة

كرة القدم

جوان لابورتا

برشلونة

لامين يامال

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