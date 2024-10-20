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فيديو - ثاني "هاتريك" لميسي في أيام

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فيديو - ثاني &quot;هاتريك&quot; لميسي في أيام
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كرة القدم

2024-10-20 | 04:20
فيديو - ثاني "هاتريك" لميسي في أيام

قاد النجم الأرجنتيني فريقه إنتر ميامي الى فوز ساحق

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الى فوز ساحق (6-2) على ضيفه نيو إنجلاند ريفوليوشن، وإلى تسجيل رقم قياسي تاريخي في عدد النقاط في الدوري الأميركي.
حصل ذلك في الجولة الأخيرة من المرحلة الاعتيادية من الدوري، حيث سجل ميسي "هاتريك"، هو الأول له مع إنتر ميامي، وساهم في حصد فريقه النقطة الـ74، ليتخطى الرقم القياسي، المسجل باسم منافسه في المباراة نفسها، نيو إنجلاند، الذي سجله في العام 2021 (73 نقطة).
وسجل الأهداف الثلاثة المتبقية الأوروجواياني لويس سواريز (2) قلب بهما تأخر فريقه وبنيامين كريسماشي (1).
وفي الموسم الاعتيادي، سجل كل من سواريز وميسي 20 هدفاً، وصنع "البرغوث" 16 هدفاً، على الرغم من أنه لعب 19 مباراة فقط بسبب الإصابة، وهو الذي سجل قبل أيام قليلة "هاتريك" لمنتخب بلاده في مرمى فنزويلا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
 
فيديو - ثاني "هاتريك" لميسي في أيام

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

إنتر ميامي

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