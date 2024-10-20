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برشلونة يُنكر علاقة تايلور سويفت بفريق السيدات

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برشلونة يُنكر علاقة تايلور سويفت بفريق السيدات
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كرة القدم

2024-10-20 | 06:03
برشلونة يُنكر علاقة تايلور سويفت بفريق السيدات

رد الرئيس على إمكانية رعاية المغنية الأميركية لقميص بطل إسبانيا وأوروبا

في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اجتماع الجمعية العمومية لنادي برشلونة، التي عُقدت يوم أمس السبت، رد الرئيس جوان لابورتا على إمكانية رعاية المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت لقميص فريق السيدات، بطل إسبانيا وأوروبا.
وقال لابورتا، "لدينا فكرة رعاية قميص السيدات، ولا أعتقد أن هذه المغنية (تايلور سويفت) لديها نية لدفع ثمنه كما تفعل الشركات الأخرى، كما أننا متعاقدون مع راعينا سبوتيفاي، المسؤول عن وضع أسماء الفنانين".
وأضاف "لم نتصل بتايلور سويفت، ولا نخطط للقيام بذلك، لأننا نعتقد أنه يمكن جني الأموال من رعاية القميص، وإذا كان فريق كرة القدم النسائية قد منحنا فائضاً يبلغ 600 ألف يورو، وفاز بكل شيء، فإننا نريد تحقيق المزيد من الأهداف".
وفيما يُعرف عن علاقة سويفت الطيبة جداً بريال مدريد، فإن برشلونة يرتبط بعقد رعاية مع منصة "سبوتيفاي" السويدية الشهيرة، المتخصصة بالموسيقى، منذ تموز - يوليو 2022، وهو ينص على الترويج للفرق الغنائية المرتبطة بالمنصة خلال مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
ولهذه الغاية، سوف تحلّ فرقة "كولد بلاي" الإنجليزية الشهيرة على القميص خلال مواجهة الفريق الملكي على ملعب "سانتياغو برنابيو" الأسبوع المقبل.



برشلونة يُنكر علاقة تايلور سويفت بفريق السيدات

رياضة

كرة القدم

برشلونة

جوان لابورتا

تايلور سويفت

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