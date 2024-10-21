معاقبة باريس سان جيرمان بسبب هتافات ضد المثليّة !!

تمت معاقبة باريس سان جيرمان من قبل رابطة الدوري

تمت معاقبة باريس سان جيرمان من قبل رابطة الدوري (LFP) بعد الحادث الذي حصل خلال المباراة التي انتهت الى فوزه (4-2) على ضيفه ستراسبورغ يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ففي الشوط الثاني، بدأ الألتراس الحاضرون، وهم المجموعة الوحيدة من المشجعين المسموح لهم بدخول حديقة الأمراء، في إلقاء الإهانات المعادية للمثليين على أولمبيك مرسيليا، منافس ناديهم الرئيسي ومضيفه في الجولة المقبلة يوم الأحد.

كانت (LFP) دوماً مدافعا قويا عن مجتمع (LGBT)، وقالت "أن هذه الهتافات التمييزية الجديدة من قبل مشجعي باريس سان جيرمان غير مقبولة خاصة بالنظر إلى الجهود التي بذلتها كرة القدم الاحترافية في السنوات الأخيرة للقضاء على السلوك المعادي للمثليين والهتافات في الملاعب".







