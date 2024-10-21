الشرطة توقف قمّة السويد وتسحب التصريح القانوني !!

قررت الشرطة بشكل غير معتاد سحب التصريح القانوني الإجباري لإقامة مباراة

في الدقيقة 76، تأخر بورجوردين (ديورغاردنز)، صاحب الأرض، بهدفين أمام غريمه التقليدي هامربي، ما أثار جمهوره، فقام بإلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب، ليقرر الحكم إيقاف قمة العاصمة ستوكهولم، ضمن منافسات الدوري السويدي.

وبعد حوالي 50 دقيقة، قررت الشرطة بشكل غير معتاد، سحب التصريح القانوني الإجباري لإقامة مباراة، طالباً من المشجعين مغادرة ملعب تيلي 2 أرينا، حيث يلعب الفريقان المتنافسان في ستوكهولم مبارياتهما المقررة على أرضهما.

وبعد وقت طويل، تم اتخاذ قرار باستكمال المباراة دون حضور الجماهير، وبررت الشرطة قرارتها في بيان لها "أنها جاء بعد تقييم مفاده أن الإجراءات الأقل تدخلا تعد غير كافية .. والسبب هو أن المنظم المسؤول عن الحدث لم يعد قادرا على ضمان النظام والسلامة".

ويتصدر مالمو الدوري برصيد 58 نقطة من 27 مباراة متقدماً على هامربي وبورجوردين ولكل منهما 47 نقطة من 26 مباراة.











