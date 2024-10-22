إضافة إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية تثير الجدل

أعلن إنفانتينو أن إنتر ميامي سيأخذ مقعد الدولة المضيفة الأميركية

تركت إضافة إنتر ميامي إلى مسابقة كأس العالم للأندية منافسيه في الدوري الأميركي لكرة القدم غاضبين من الفيفا.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن أن إنتر ميامي سيأخذ مقعد الدولة المضيفة الأميركية في بطولة الصيف المقبل المثيرة للجدل.

وأشار إنفاتينو إلى فوز النادي الأميركي بدرع المشجعين، الذي يمنح للنادي الأفضل أداءً خلال الموسم العادي، كسبب لتأهله، ما دفع منافسيه لاتهام الفيفا بعدم وجود معايير تأهيل واضحة.

ويزعم هؤلاء أنّ المسؤولين في عالم كرة القدم التفوا حول للمعايير ببساطة لضمان مشاركة ليونيل ميسي في البطولة التي تم تجديدها لتضم 32 فريقاً.

سياتل ساوندرز هو النادي الآخر من الولايات المتحدة المعني، وقد حجز مكانه بعد فوزه بكأس أبطال الكونكاكاف في العام 2022.

وكان الفيفا في مناقشات مع الدوري الأميركي حول المعايير هذا الموسم، قبل اتخاذ قرار بشأن الفائز بدرع المشجعين في اجتماع مجلسه في 3 تشرين الأول - أكتوبر، بعد يوم من حسم ميامي اللقب.

ولم يتم منح نادي دافيد بيكهام مكانًا في البطولة فحسب، بل سيلعب في الافتتاح في ميامي في 15 حزيران - يونيو، لتشعر أندية أخرى أن ميامي حظي بمعاملة خاصة بسبب نجومه البارزين، فأربعة أساطير سابقين من برشلونة يتواجدون في الفريق، وهم ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.







