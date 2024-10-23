ليفربول يعود الى حضن أديداس برقم قياسي

بعد الاتفاق على صفقة تزيد قيمتها عن 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً

من المقرر أن يعود ليفربول إلى ارتداء أطقم أديداس في الموسم المقبل بعد الاتفاق على صفقة تزيد قيمتها عن 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً مع عملاق التصنيع الرياضي الألماني.

وسيرتدي "الريدز" علامات أديداس التجارية كجزء من صفقة متعددة السنوات، ستكون قيمتها رقما قياسيا للنادي، حيث ينتهي عقد نايكي هذا الصيف، ولم يرتد، ليفربول أطقم أديداس لمدة 13 عاما بعد فترات مع Warrior و New Balance ونايكي.

مدة الصفقة الجديدة غير معروفة، ولكن يعتقد أنها طويلة الأجل، وكانت كل من نايكي وبوما حريصتين على إبرام صفقات مع النادي، لكن أديداس هي التي حصلت على علامة تجارية رئيسية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت قيمة صفقة ليفربول الحالية مع نايكي حوالي 30 مليون جنيه إسترليني سنوياً كرقم أساسي، ولكن مع نسب معيّنة مدرجة في المبيعات التي كانت تصل بشكل روتيني إلى نحو 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن انتقل النادي إلى نايكي في عام 2020، حين أحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصنع أديداس حالياً أطقم ليونايتد وأرسنال وفولهام ونوتنغهام فورست وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، أما أندية نايكي في الدوري الإنجليزي الممتاز فهي تشيلسي وتوتنهام هوتسبر وبرايتون وهوف ألبيون.

وستكون خسارة ليفربول، نظرا إلى قيمته بين كبرى الأندية العالمية، ضربة كبيرة لشركة نايكي وانقلًاباً لشركة أديداس، التي تضغط من أجل التعاقد مع أسماء كبيرة في أعقاب خسارة أطقم المنتخب الألماني لصالح العلامة التجارية الأميركية.







