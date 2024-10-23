أولد ترافورد "الملعب الأسوأ رائحة" في الدوري الإنجليزي الممتاز

تصدر الملعب الأيقوني المخططات لأكبر عدد من الشكاوى حول الروائح



تمّ اختيار أولد ترافورد، موطن مانشستر يونايتد، على أنه "الملعب الأسوأ رائحة" في الدوري الإنجليزي الممتاز وفقًا لدراسة حديثة.

وتصدر الملعب الأيقوني المخططات لأكبر عدد من الشكاوى حول الروائح، حيث انتقل المشجعون إلى TripAdvisor للتعبير عن أفكارهم حول الملعب الذي يمكن هدمه في السنوات القليلة المقبلة.

وباستخدام المراجعات، حلل OddsMonkey إشارات الرائحة في التعليقات التي تركها زوار جميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ عددها 20، وصنّف أولد ترافورد على أنه الأسوأ.



واستضاف الملعب عدداً لا يحصى من مباريات كرة القدم الأسطورية، ولا يزال الأعلى سعة للأندية في المملكة المتحدة، لكن ذلك لا يعني أنّه لم يتعرّض للانتقادات، إذ قال أحد زوّاره "رائحة الثوم في الملعب قوية للغاية، هذا ما وضعوه على العشب للمساعدة في الحفاظ عليه، لكنه ليس أسوأ شيء".

ويقوم العمّال في أولد ترافورد بوضع الثوم على العشب لردع الآفات، ولذلك فإن للرائحة لسبب مشروع، لكنها لم تمنع المشجعين من انتقادها.

وفي حين أشار مشجع إلى الملعب على أنه "مكان قذر مليء بالرائحة الكريهة"، أضاف آخر "رائحة ساحقة للمصارف (تخيل مزرعة صرف صحي)"، ويبدو أن الرائحة مشكلة في جميع أنحاء الملعب وليس فقط في المدرجات.

قد لا تكون هذه الأخبار صدمة لمشجعي يونايتد، الذين دعوا إلى إعادة التطوير في الملعب، والآن هناك خطط، مدعومة منهم لهدمه وبناء ملعب جديد على مستوى عالمي.





