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إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم

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إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم
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كرة القدم

2024-10-24 | 01:49
إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم

وقّع هالاند على هدفين من أهداف فريقه الخمسة

فاز مانشستر سيتي الانجليزي مساء أمس الأربعاء (5-0) على سبارتا براغ التشيكي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ووقّع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدفين من أهداف فريقه الخمسة، في حين سجل فيل فودين وجون ستونز ونونيز الأهداف الأخرى.
وفي عمر 24 عاماً فقط، عادل إيرلينج هالاند رقم العاجي ديدييه دروجبا، الذي سجل 44 هدفاً في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبات في المركز 14 في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة، لكن الملفت أنّ دروجبا لعب ما يقرب من ضعف مباريات النرويجي.
واحتاج هالاند الى 42 مباراة ليسجل أهدافه الـ44، في حين احتاج الهولندي رود فان نيستلروي الى 56، وليونيل ميسي الى 63، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الى 67، والفرنسي كيليان مبابي الى 68، والاسباني راؤول الى 81، والأوكراني أندره شيفتشينكو  الى 84.

إيرلينغ هالاند حطّم كل نجوم كرة القدم

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

إيرلينغ هالاند

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