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برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار

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برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار
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كرة القدم

2024-10-24 | 01:52
برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار

سحق برشلونة ضيفه البافاري في دوري أبطال أوروبا

أصبح برشلونة الاسباني بحلّته الجديدة "أصغر فريق" لجهة معدّل الأعمار يحقق الفوز على بايرن ميونيخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسحق برشلونة ضيفه العملاق البافاري (4-1) في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بفريق جلّه من صغار السن، حيث بلغ معدّل أعمار الأساسيين في المباراة 24 عاماً و185 يوماً.
وثأر برشلونة لسلسلة من الهزائم على يد بايرن في دوري أبطال أوروبا بدأت في 12 أيار - مايو 2015 (2-3) ثم (2-8) في هزيمة تاريخية في 14 آب ـ أغسطس 2020 ثم (0-3) مرتين و(0-2) تواليا، وتغلب عليه في عاصمة كاتالونيا.
واللافت أيضاً، أن البايرن كان في "هزيمة الثمانية" بقيادة المدرب هانسي فليك الذي ردّ الاعتبار لبرشلونة قائداً له هذه المرة، في مباراة كان نجمها الأول البرازيلي رافينها الذي سجل "هاتريك" وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفاً في مرمى فريقه السابق.
 
برشلونة يضرب كل العصافير: الثأر ومعدّل الأعمار

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

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