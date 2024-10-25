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برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً

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برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً
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كرة القدم

2024-10-25 | 05:16
برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً

ركّز نادي برشلونة على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول

ركّز نادي برشلونة في الأسابيع الأخيرة على تجديد عقود لاعبي الفريق الأول، حيث كان فيرمين لوبيز وجافي وبيدري في محادثات مع ديكو وبقية الإدارة الرياضية للنادي، وكان هذا هو الحال أيضاً بالنسبة لجيرارد مارتن.
وتمت ترقية مارتن إلى الفريق الأول للمدرب هانسي فليك خلال الصيف، حيث كان بمثابة احتياطي لأليخاندرو بالدي، فشارك في 10 مباريات في جميع المسابقات، منها ثلاث مباريات كأساسي (أمام رايو فاليكانو وفياريال وأوساسونا).
ويبدو أنّ المسؤولين في النادي راضون عن مستوى اللاعب، ولهذا السبب كان العمل مستمراً للاتفاق على عقد جديد، وقد اكتملت هذه العملية الآن، حيث ذكرت الإدارة إنّ مارتن، البالغ من العمر 22 عاماً، قد وقع على عقد يبقيه في البارشا حتى عام 2028.
وكجزء من الاتفاق، سيضع برشلونة شرطاً جزائياً بقيمة 100 مليون يورو في عقد مارتن الجديد، والذي يمكن أن يستخدمه لردع أي طرف مهتم بالتعاقد معه، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة قريباً.




برشلونة يجدد عقود مواهب شبابه تباعاً

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فيرمين لوبيز

جافي

بيدري

جيرارد مارتن

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