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فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة

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فليك &quot;الصارم&quot; يكافئ لاعبيه بالراحة
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كرة القدم

2024-10-25 | 05:17
فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة

برشلونة بات في وضع جيد للغاية في الوقت الحالي

يمكن القول أنّ برشلونة بات في وضع جيد للغاية في الوقت الحالي، حيث كان فوزه (4-1) يوم الأربعاء على بايرن ميونيخ الحادي عشر في ثلاث عشرة مباراة هذا الموسم.
كان المدرب الألماني هانسي فليك بمثابة الصفقة الأغلى والوحي، منذ توليه مهمة تدريب الفريق الاول في النادي خلفاً لتشافي هيرنانديز خلال الصيف، ويبدو أن هذه "الأساليب تعمل العجائب".
ويستقبل اللاعبون رسائل مدربهم الألماني بشكل جيد، فبعد التدريب يوم الخميس، أي في الجلسة قبل الأخيرة للفريق التي تسبق الكلاسيكو المقرر مساء السبت، كانت كلمات المدرب للاعبيه بسيطة إلى حد ما، اذ قال لهم "حان الوقت للراحة والنوم جيدا والتعافي".
برشلونة هو واحد من العديد من الأندية ذات جدول المباريات المزدحم للغاية خلال النصف الأول من الموسم، لذا فإنّ تجنب الإصابات أمر بالغ الأهمية للنجاح.
ويدرك فليك أن الراحة المناسبة تساعد في هذه العملية، ومن الواضح أنّ المدرب سيبقي الأمور خفيفة إلى حد ما على لاعبي برشلونة خلال جلسة اليوم الجمعة التدريبية، حيث يهدف إلى أن يكون فريقه منتعشاً قدر الإمكان لمواجهة سانتياغو برنابيو ضد ريال مدريد.


فليك "الصارم" يكافئ لاعبيه بالراحة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مدريد

هانسي فليك

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